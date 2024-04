IPCA perde força em março e fica abaixo de 4% em 12 meses pela pela primeira desde julho

Alimentação e Bebidas ainda foi o grupo que registrou o maior impacto e a maior variação em março, de 0,53%, embora a alta também tenha enfraquecido ante a taxa de 0,95% do mês anterior.

“Problemas relacionados às questões climáticas fizeram os preços dos alimentos, em geral, aumentarem nos últimos meses. Em março, os preços seguem subindo, mas com menos intensidade”, disse o gerente da pesquisa no IBGE, André Almeida.

“Com a melhora do clima e menos seca e chuva, passado o verão, os alimentos historicamente sobem menos. (Mas) tem que ver como o El Niño e a safra vão influenciar o resultado dos alimentos", completou.

A alta da alimentação no domicílio desacelerou de 1,12% em fevereiro para 0,59% em março, com destaque para os aumentos de preços da cebola (14,34%), do tomate (9,85%), do ovo de galinha (4,59%), das frutas (3,75%) e do leite longa vida (2,63%).

Já o grupo Transportes passou a registrar queda de 0,33% em março, após avanço de 0,72% em fevereiro, em meio ao recuo de 9,14% das passagens aéreas e da desaceleração da alta dos preços da gasolina a 0,21%.

O aumento dos custos de Habitação enfraqueceu a 0,19% em março, embora a energia elétrica tenha ficado 0,12% mais alta devido a reajustes no Rio de Janeiro.