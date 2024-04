Ações da China sobem após novas diretrizes para mercado de capitais

XANGAI (Reuters) - As ações da China iniciaram a semana com ganhos nesta segunda-feira, já que os investidores interpretaram as novas diretrizes sobre o mercado de capitais do país como um sinal positivo para o mercado acionário.

O órgão regulador de valores mobiliários da China emitiu uma minuta de regras na sexta-feira para fortalecer a supervisão das listagens de empresas, exclusões de listagens e negociações em programas conduzidos por computador, em um movimento para melhorar o mercado de ações e proteger os interesses dos investidores.

Lei Meng, estrategista do UBS, acredita que as políticas atualizadas vão orientar o desenvolvimento saudável de longo prazo do mercado de capitais, melhorar a qualidade das empresas listadas e aumentar a confiança do mercado.