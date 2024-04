Fundo soberano da Noruega tem lucro de US$109 bi no 1º tri puxado por ações de tecnologia

Por Gwladys Fouche

OSLO (Reuters) - O fundo soberano da Noruega, de 1,6 trilhão de dólares, o maior do mundo, teve lucro recorde de 1,2 trilhão de coroas (109 bilhões de dólares) no primeiro trimestre, impulsionado pela forte valorização em ações de tecnologia que foram catapultadas pela explosão no interesse por aplicações de inteligência artificial.

O resultado é o maior do fundo em termos absolutos desde sua criação em 1996 e compara-se a um lucro de 893 bilhões de coroas no mesmo período do ano anterior. O retorno total relativo do fundo foi de 9,1% no período de janeiro a março.