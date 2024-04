Fazenda avança em acordos, mas governo teme que crise com Lira prejudique agenda

No entanto, a avaliação no governo é que os movimentos do presidente da Câmara invariavelmente atrapalharão o andamento de projetos do governo. Lira tem reclamado a interlocutores, por exemplo, que o governo precisa definir a pauta, precisa enviar os projetos, e que ele não pode assumir as negociações no lugar do Executivo.

"Não tem como não atrapalhar, e ele sabe disso. É política e ele está usando a força que tem", disse uma fonte.

O governo tem pela frente uma agenda extensa de projetos na área econômica que precisam passar pelo Congresso. Além da regulamentação da reforma tributária, está na mão dos parlamentares a renovação do Perse, programa para o setor de eventos criado na pandemia, a reoneração da folha de pagamento e a medida provisória que limita as compensações tributárias.

Uma reforma do Imposto de Renda deve ser enviada em breve, além da edição de uma MP com medidas facilitadoras de crédito que também terá de passar pelos parlamentares, que terão ainda que discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Segundo uma fonte da Fazenda, ao menos dois acordos estão praticamente fechados com relatores e lideranças do Congresso, que seriam as "notícias alentadoras" que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mencionou esta semana.

Um deles é a medida provisória que limita compensações tributárias de empresas, que está caminhando para ser aprovada no mesmo formato enviado pelo governo, segundo a fonte. O texto estabelece que as compensações provenientes de decisões judiciais com valores acima de 10 milhões de reais terão um teto mensal estabelecido pela Fazenda.