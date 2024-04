Wall St cai após crescimento fraco do PIB dos EUA espalhar incerteza sobre corte de juros

Os resultados decepcionantes da Meta, cujas ações caíram quase 11%, também pesaram sobre o humor do mercado. Três outras ações do grupo conhecido com "Sete Magníficas", incluindo Alphabet, Amazon.com e Microsoft, terminaram em baixa.

Os papéis do setor de comunicações, pressionadas pela Meta, foram as que mais perderam no S&P 500. Outras categorias de ações que perderam terreno foram as dos setores de saúde, imobiliário, financeiro, bens de consumo básicos e bens de consumo discricionários.

No entanto, as ações da Alphabet e da Microsoft avançavam no pós-mercado, depois de ambas as empresas terem apresentado resultados trimestrais que superaram as estimativas de Wall Street.

"Os números do PIB definitivamente colocam em xeque o paradigma ao qual os mercados estavam se apegando para as ações em termos de alto crescimento; e se você não tiver um crescimento alto, isso se traduzirá em lucros abaixo do esperado", disse James St. Aubin, diretor de investimentos da Sierra Mutual Funds.

O Dow Jones caiu 0,98%, para 38.085,80 pontos. O S&P 500 perdeu 0,46%, para 5.048,42 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,64%, para 15.611,76 pontos.

Os mercados monetários estão precificando apenas cerca de 36 pontos-base de cortes nos juros do Fed este ano, abaixo dos cerca de 150 pontos-base observados no início do ano, de acordo com dados da LSEG.