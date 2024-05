Mercados já precificaram ações do Fed sobre balanço patrimonial, diz Collins

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, reiterou nesta quarta-feira que as políticas de taxa de juros e de balanço patrimonial do banco central norte-americano são distintas.

O que o Fed faz com suas reservas de dinheiro e títulos não é uma política monetária "ativa", e o plano da semana passada de reduzir o ritmo de contratação das reservas do banco central provavelmente terá pouco impacto, porque "acredito que os mercados provavelmente já precificaram o que estamos fazendo", disse ela em um evento no Massachusetts Institute of Technology.