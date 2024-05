Ativos brasileiros sofrem baque com preocupação do mercado sobre perfil do BC pós-Campos Neto

Já Alfredo Menezes, sócio da gestora Armor Capital, apontou preocupação com o viés político de um abrandamento no perfil do Copom. Para ele, o fato de todos os indicados pelo governo terem votado por maior flexibilização monetária "pode passar uma percepção de que o novo BC em janeiro será muito influenciado pelo Poder Executivo".

O ex-diretor do BC Tony Volpon escreveu em rede social que a decisão de quarta-feira foi um tropeço para ambas as alas da diretoria, que vai perdendo a confiança dos mercados de forma generalizada.

"Essa decisão foi pior do que um voto unânime de 50 pontos-base com um 'guidance' conservador. Assim todos perdem: os 'hawks' (diretores mais conservadores) que queriam ancorar expectativas e os 'doves' (mais brandos) que, por serem em breve a maioria, estarão entrando no poder com déficit de credibilidade", disse Volpon no X.

Até o final de 2024, Lula deverá indicar um novo presidente e mais dois diretores ao BC, conforme os mandatos de Campos Neto e dos diretores Carolina Barros e Otávio Damaso se aproximam do fim, em dezembro. Assim, sete dos nove diretores passarão a ser de nomeação do petista, com apenas Guillen e Gomes ainda seguindo por mais um período como indicações do governo anterior.

Lula e vários de seus aliados iniciaram o governo com duras críticas à condução da política monetária pelo BC, e o ano passado foi marcado por pedidos constantes pela redução da Selic, que estava em 13,75% quando o petista tomou posse.

A retórica do governo só começou a esfriar quando o BC iniciou seu ciclo de afrouxamento, em agosto de 2023, mas foi retomada recentemente com críticas renovadas de Lula a Campos Neto. Participantes do mercado já dizem que a mudança no ritmo de afrouxamento do BC pode alimentar os conflitos institucionais.