Eletrobras tem lucro de R$ 331 milhões, 19% menor no 1ºtrimestre

A Eletrobras ressaltou que no critério regulatório, que exclui o efeito da Amazonas Energia, o Ebitda ajustado do primeiro trimestre aponta alta de 5%, a 5,4 bilhões de reais.

Outro impacto negativo do período foi o aumento dos custos operacionais, relacionados à energia comprada para revenda, encargos sobre uso de rede elétrica, construção e outros.

Esses efeitos negativos foram parcialmente compensados por aumento de receita de transmissão, uma das principais linhas de negócio da Eletrobras, e redução de gastos com pessoal, material, serviços e outros (PMSO), como reflexo de economias geradas pelas saídas de programas de demissão voluntária (PDVs).

A companhia destacou ainda avanço de seus esforços na gestão de passivos, com redução de 1,137 bilhão de reais do estoque total da provisão do empréstimo compulsório frente ao fim de 2023, atingindo agora 16 bilhões de reais.

Segundo a empresa, acordos negociados para redução do passivo resultaram em deságios de 441 milhões de reais, com impacto positivo sobre o resultado. Porém, no trimestre, houve constituição líquida de provisão, "em decorrência de decisões desfavoráveis em processos específicos", no valor de 85 milhões de reais.

"A Eletrobras está atuando judicialmente para reversão dessas decisões desfavoráveis", afirmou, em relatório.