Gol tem prejuízo líquido de R$395 mi em abril e anuncia novo CFO

Os números fazem parte do relatório operacional mensal da companhia, encaminhado ao tribunal de falências dos EUA, conforme exigido durante o processo de recuperação judicial da empresa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 135 milhões de reais em abril, com margem Ebitda de 10%, conforme fato relevante.

A Gol não divulgou a leitura de março, já que o registro coincidiu com a publicação do seu balanço do primeiro trimestre, quando apurou prejuízo líquido de 130,2 milhões de reais, em desempenho afetado principalmente por despesas financeiras.

Em paralelo, a empresa anunciou que foi aprovada, em reunião do conselho de administração, a eleição de Eduardo Guardiano Leme Gotilla como CFO da companhia, em substituição a Mario Tsuwei Liao, que apresentou pedido de renúncia.

Gotilla, que é ex-diretor financeiro da Light, começará a atuar no cargo a partir de 3 de junho, segundo fato relevante.

A companhia aérea entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça norte-americana, processo conhecido como Chapter 11, em janeiro deste ano e desde então sua situação econômica tem estado sob forte escrutínio.