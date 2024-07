CCR diz que não vai se opor à revogação de concessão da linha 15-Prata do monotrilho pelo Estado de SP

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - O Grupo CCR afirmou nesta sexta-feira que não irá se opor à revogação do contrato de concessão da linha 15-Prata do monotrilho pelo governo do Estado de São Paulo, e que aguarda oficialização da decisão.

A Folha de S. Paulo noticiou mais cedo que a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) havia desistido da concessão do contrato, que passou por um processo de licitação que durou de 2017 a 2019.