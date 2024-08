PepsiCo e ex-funcionário brigam por invenção de sabor de Cheetos

Sua biografia inspirou o filme "Flamin'Hot: O sabor que mudou a história", produzido por Eva Longoria, que estreou em 2023. O filme foi lançado mesmo com a contestação da história já ser pública.

História tem um furo

Existe um furo na história. De acordo com o relato de Montanez, ele deu a ideia dos salgadinhos picantes para o então CEO da Frito-Lay, Roger Enrico. Mas, na época, o executivo estava em outra divisão da companhia e assumiu como CEO da Frito-Lay apenas em 1991, quando os produtos já haviam sido lançados.

A Frito-Lay é a divisão de maior lucro líquido dentro da Pepsico, de acordo com os últimos relatórios financeiros divulgados pela companhia. No relatório do segundo trimestre de 2024, por exemplo, a receita líquida foi de US$ 5,8 bilhões, enquanto a da divisão de bebidas foi de US$ 6,8 bilhões. Em compensação, o lucro líquido da Frito-Lay foi de US$ 1,5 bilhão, e o da PepsiCo Beverages de US$ 987 milhões.