Hoje (21) é o último dia para garantir os dividendos da Petrobras (PETR4); saiba mais

O prazo para garantir os dividendos da Petrobras (PETR4) anunciados junto com o balanço do segundo trimestre deste ano se encerra o final do pregão desta quarta-feira (21).

A primeira parcela dos dividendos da Petrobras, no valor de R$ 0,52660009 por ação ordinária (PETR3) e preferencial (PETR4) em circulação, será paga em 21 de novembro de 2024.

Desse montante, R$ 0,11384838 por ação serão pagos sob forma de dividendos e R$ 0,41275171 por ação serão pagos sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP).

Vale destacar que a principal diferença é que os dividendos são isentos de imposto de renda, enquanto o JCP sofre tributação de 15%.