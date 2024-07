Gabinete alemão concorda em expandir alívio de impostos para impulsionar economia

Por Christian Kraemer

BERLIM (Reuters) - O gabinete da Alemanha concordou, nesta quarta-feira, em aumentar o alívio de impostos para empresas e famílias para quase 21 bilhões de euros por ano, a fim de ajudar a impulsionar o crescimento vacilante da maior economia da Europa.

A Alemanha, entre as principais economias do mundo, foi o país que teve o pior desempenho no ano passado, com uma contração de 0,3% do Produto Interno Bruto. Ela evitou uma recessão no início deste ano, mas o crescimento tem sido mais lento do que o esperado.