Narrativa sobre fraudes no Pix é fora da realidade, diz Campos Neto

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Narrativas sobre fraudes com uso do Pix são fora da realidade, disse nesta quarta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltando que o instrumento tem uma média menor de incidentes do que outros sistemas semelhantes no mundo e também do que outros mecanismos de pagamento no país.

Em palestra no evento Blockchain Rio, Campos Neto disse que diante do forte crescimento de uso do Pix no país, o Banco Central se concentrou no aprimoramento de mecanismos de segurança.

“Como começou a crescer muito mais o número de operações do que imaginávamos, focamos mais nos itens de segurança. Aí às vezes vejo uma narrativa sobre segurança que é muito fora da realidade, uma narrativa de que o número de fraudes aumentou muito. Aumentou muito porque muitas coisas passaram a ser feitas por Pix, a conta não pode ser de número absoluto”, afirmou.