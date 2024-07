XP revisa estimativas para construtoras com expectativa de juros elevados por mais tempo

"Operacionalmente, vemos um ambiente mais favorável para os nomes de média e alta renda, já que prévias de vendas líquidas mais fortes do que o esperado no primeiro semestre de 2024 têm consistentemente reduzido o estoque em comparação com os níveis do preocupantes do primeiro semestre de 2023", afirmaram.

"Na nossa visão, isso pode resultar em um cenário levemente mais otimista para os lançamentos no segundo semestre de 2024 e em 2025, nos levando a aumentar nossas estimativas na cobertura em média em 32% para 2024 e 31% para 2025."

Nesse sentido, a XP destacou Cyrela, Lavvi e Moura Dubeux, afirmando que elas podem se beneficiar dessa janela de demanda dada a posição de estoque baixa e maior margem bruta em comparação com outros pares da indústria.

A XP elevou o preço-alvo para a ação da Cyrela de 26 para 30 reais, Lavvi de 9,4 para 13 reais e MD de 16,5 para 19 reais, mas reduziu preço-alvo para Eztec de 22 a 18 reais, Even de 9 a 8 reais, e Trisul de 6,1 a 6 reais.

O time de análise manteve preferência pelas chamadas ações de "qualidade", ressaltando que o setor de média e alta renda, sensível à volatilidade dos juros de longo prazo, requer seleção cautelosa devido ao "momentum" desigual de resultados.

As incorporadoras de baixa renda, por outro lado, enfrentam um cenário diferente, no qual são beneficiadas por uma demanda estável e sob condições subsidiadas, o que reduz sua correlação com os fatores macroeconômicos, acrescentaram os analistas.