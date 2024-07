Yellen diz que Kamala manteria "valores fundamentais" de Biden em questões globais

"Sobre as questões que os EUA enfrentam no mundo, ela entende profundamente o que é necessário e por que é importante restaurar a liderança dos EUA no cenário global e tem sido uma parte crítica desse esforço", disse Yellen em entrevista coletiva durante encontro de autoridades de finanças do G20, no Rio de Janeiro.

"Sinto que os valores fundamentais que foram refletidos nas políticas desta administração são aqueles que a vice-presidente Harris abraça profundamente", acrescentou Yellen.

Kamala garantiu nesta semana o apoio da maioria dos delegados do Partido Democrata para conquistar a nomeação presidencial democrata e desafiar o ex-presidente Donald Trump na eleição de novembro.

Conhecida principalmente pelo seu trabalho dentro do país na redução da desigualdade econômica, os ministros das Finanças e os chefes dos bancos centrais do G20 têm menos clareza sobre as suas opiniões sobre questões econômicas internacionais.

SEM RETROCESSOS

Yellen também disse aos jornalistas que uma reversão das iniciativas econômicas globais do governo Biden – desde a política climática à cooperação fiscal internacional – seria prejudicial para o sucesso da economia global e para o lugar dos Estados Unidos.