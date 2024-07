Ações da China têm leve alta, mas problemas econômicos e fraqueza global preocupam

As preocupações com a recuperação econômica da China persistiram mesmo depois que as autoridades disseram na quinta-feira que Pequim alocaria 300 bilhões de iuanes (41,40 bilhões de dólares) em títulos ultralongos do Tesouro para sustentar um programa de atualizações de equipamentos e trocas de bens de consumo.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,14%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,29%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,1%.

Na semana, o CSI300 caiu 4%, enquanto o Hang Seng perdeu 2,4%.

