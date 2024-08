Ibovespa fecha em queda e encerra sequência de altas após tocar máxima histórica

- PETZ ON disparou 9,28% após anunciar que assinou acordo com a rival Cobasi para combinação das operações entre ambas, que criará a maior empresa no setor no país, unindo as duas companhias que já lideram o segmento. A expectativa é de que a fusão gere um valor incremental no Ebitda somado das duas empresas de 220 milhões a 330 milhões de reais por ano. Até a véspera, a ação acumulava queda de 12,6% no ano.

- IRB(RE) ON avançou 5,58%, ainda embalada pela repercussão favorável dos resultados do segundo trimestre divulgados na terça-feira à noite, com um lucro líquido de 65 milhões de reais no período, salto de 225% na comparação ano a ano e acima das previsões de analistas. Na véspera, os papéis dispararam 30,66%.

- PETROBRAS PN subiu 0,42%, devolvendo perdas de mais cedo na sessão para marcar seu terceiro pregão seguido de valorização, apesar da queda dos preços do petróleo no exterior. O barril de Brent, usado como referência pela estatal, fechou com declínio de 1,68%, a 79,68 dólares por barril.

- VALE ON cedeu 0,27%, acompanhando o movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o pregão diurno com queda de 0,99%.

- LOCALIZA ON teve alta de 8,67%, em dia de recuperação após três quedas seguidas, com destaque para o tombo de 16,84% na quarta-feira após o balanço do período de abril a junho frustrar investidores. Analistas do Goldman Sachs afirmaram que a queda recente das ações mais do que precifica os resultados fracos do segundo trimestre e recomendaram a compra dos papéis.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 0,84%, devolvendo ganhos de mais cedo no dia e dando fim à sequência de cinco altas consecutivas, enquanto BRADESCO PN caiu 1,25%. Na ponta positiva, BANCO DO BRASIL ON subiu 0,78% e SANTANDER BRASIL UNIT teve acréscimo de 0,7%.