Vendas no varejo do Reino Unido sobem em julho com descontos e gastos durante a Euro

Os volumes de vendas no varejo aumentaram 0,5% em julho, após uma queda de 0,9% em junho, e foram 1,4% maiores do que no mesmo mês do ano anterior, informou a agência nacional de estatísticas.

Ambos os aumentos ficaram em linha com as previsões dos economistas consultados pela Reuters e houve pouca reação do mercado.

"Esperamos que novos aumentos na renda disponível se reflitam nos gastos gerais", disse Rob Wood, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, apontando para uma tendência gradual de alta no crescimento anual das vendas.

A pressão sobre os consumidores britânicos causada pela inflação alta em 2022 e 2023 está começando a diminuir, embora não tenha sido suficiente para impedir que o Partido Conservador, que esteve no governo durante esse período, sofresse uma derrota histórica para o Partido Trabalhista na eleição do mês passado.

A inflação britânica voltou à meta de 2% do Banco da Inglaterra em maio e junho, e ficou apenas um pouco acima disso em julho, enquanto o crescimento dos salários excedeu a inflação pela maior margem desde meados de 2021 no segundo trimestre do ano.

O Banco da Inglaterra reduziu os juros de uma máxima de 16 anos neste mês e a medida de confiança do consumidor mais antiga do Reino Unido subiu para o seu nível mais alto em quase três anos, com os consumidores mais dispostos a fazer grandes compras.