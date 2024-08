Ação da Americanas volta a ser cotada a R$0,05 antes de grupamento

No último pregão antes do anúncio sobre "inconsistências contábeis" da ordem de 20 bilhões de reais, em 11 de janeiro de 2023, os papéis fecharam a 12 reais. No dia seguinte, após a revelação, terminaram transacionados a 3,15 reais.

O rombo contábil iniciou uma crise na empresa que a fez pedir recuperação judicial.

No final do mês passado, o conselho de administração homologou parcialmente aumento de capital de 24,5 bilhões de reais, parte do plano de recuperação, que envolveu emissão de novas ações ao preço de 1,30 real.

(Por Paula Arend Laier)