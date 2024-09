HBR Realty entra com ação de despejo contra WeWork em empreendimento em São Paulo

"Nossas ações temporárias têm o objetivo de acelerar as conversas para chegar a resoluções que sejam do melhor interesse de todo o nosso ecossistema, mutuamente benéficas e que estejam mais bem alinhadas com as condições atuais do mercado", afirmou em nota.

"As negociações já estão resultando em acordos com locadores e seguimos comprometidos em prestar o excelente serviço que nossos membros esperam."

De acordo com a HBR Realty, foram seguidos todos os termos e procedimentos previstos no contrato de locação.

"Diante da ausência da regularização até o encerramento dos prazos estabelecidos, a SPE HBR1 protocolou em 02 de setembro de 2024 a Ação de Despejo por falta de pagamento", acrescentou.

(Por Paula Arend Laier e Luana Maria Benedito)