Pantanal pode deixar de existir até fim do século, diz Marina Silva

BRASÍLIA (Reuters) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta quarta-feira que o Pantanal, santuário de biodiversidade, pode desaparecer até o fim do século, caso sejam mantidas as atuais tendências das condições climáticas, informou a Agência Senado.

A ministra participou mais cedo nesta quarta-feira de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado, ocasião em que fez um apelo ao Congresso para que crie um marco regulatório de emergência climática.

"Segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o fim deste século", disse a ministra na audiência, segundo a Agência Senado.