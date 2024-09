Governo está pronto para apresentar novas medidas se houver frustração de receita, diz Ceron

Ceron citou como exemplo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que tem tido arrecadação “substancialmente aquém das previsões iniciais”, o que eventualmente exigirá um reforço compensatório nas receitas, segundo ele.

O secretário afirmou que pode haver uma pressão adicional de despesas previdenciárias neste bimestre, o que forçaria o governo a fazer um novo bloqueio em verbas de ministérios para respeitar o limite de gastos para o ano.

Segundo ele, se isso ocorrer, “não parece” que será necessário um bloqueio nos níveis anunciados em julho. Na ocasião houve bloqueio 11,5 bilhões de reais, além de um contingenciamento de 3,8 bilhões de reais para cumprimento da meta fiscal.

O secretário disse que uma avaliação mais precisa será possível após a aprovação do projeto que traz medidas compensatórias para a desoneração da folha salarial de setores da economia e municípios. O texto foi aprovado pelo Senado e depende de análise da Câmara.

Entre as medidas presentes no texto, os técnicos do Tesouro estimaram potencial de arrecadação de 8 bilhões de reais com a captação de dinheiro esquecido em contas bancárias e outros 8 bilhões de reais com o resgate de recursos de depósitos judiciais parados há mais de dois anos.

Em outra frente, Ceron disse que o governo tem 12 bilhões de reais a receber da Caixa Econômica Federal em depósitos judiciais de temas tributários que estão represados no banco.