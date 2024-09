Poupança tem saque líquido em agosto pelo 2º mês, de R$398 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A caderneta de poupança sofreu saque líquido em agosto pelo segundo mês seguido, de 398,049 milhões de reais, mas ainda assim o menor nível de retirada mensal desde outubro de 2019, de acordo com dados do Banco Central nesta sexta-feira.

No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de 4,099 bilhões de reais. Foram apenas três meses com depósitos até agora em 2024.

No mês passado, houve um saldo negativo de 1,288 bilhão de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), contra depósitos líquidos de 890,4 milhões de reais na poupança rural.