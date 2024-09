Wall Street sobe com perspectiva de corte de 0,25 ponto nos juros pelo Fed

Todos os 11 setores industriais do S&P 500 terminaram em alta, liderados pelo de serviços de comunicação, que aumentou 2%.

O indicador de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,2% em agosto, em comparação com as estimativas de alta de 0,1%. O núcleo do índice, que exclui a volatilidade dos preços de alimentos e combustíveis, subiu 0,3%, acima da previsão de 0,2%.

Separadamente, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego ficaram em 230 mil na semana encerrada em 7 de setembro, em linha com estimativas.

"Os dados desta semana praticamente confirmam que não é provável que tenhamos um pouso forçado e que estamos em um pouso suave", disse Peter Tuz, presidente do Chase Investment Counsel.

"Desde que investidores vejam esse corte nos juros e um caminho a seguir para os cortes na taxa básica de juros, eles ficarão animados com as perspectivas do mercado de ações e, especialmente, com as seções de maior crescimento."

Uma série de dados de enfraquecimento do emprego e do crescimento econômico nas últimas semanas incentivou algumas apostas em um corte maior do que o habitual de 50 pontos-base na taxa de juros pelo Fed, mas essas apostas desapareceram após o relatório de inflação de quarta-feira.