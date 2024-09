Ativos indicam que um corte de 0,50 p.p. nos juros pelo Fed é quase tão provável quanto um de 0,25 p.p

O movimento do mercado reflete o aumento das apostas de operadores de que o Fed pode tentar evitar a deterioração do mercado de trabalho, em vez de adotar uma abordagem mais lenta, de ver o que acontece a seguir com uma redução menor no início do ciclo de flexibilização da política monetária.

"Nosso ponto de vista é que o Fed está atrasado em relação à curva -- que deveria estar flexibilizando desde junho, ou possivelmente maio -- e que agora precisa recuperar o atraso e talvez tenha que antecipar alguns dos cortes nos juros", disse Gregory Daco, economista do Parthenon.

No mês passado, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que quer ver um arrefecimento adicional no mercado de trabalho e, desde então, outros formuladores de política monetária do banco central sinalizaram simpatia por essa opinião.

(Por Ann Saphir)