Confiança do consumidor dos EUA aumenta em setembro com alívio da inflação

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos melhorou em setembro em meio à queda da inflação, embora os norte-americanos continuem cautelosos antes da eleição presidencial de novembro, segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira.

A leitura preliminar da Universidade de Michigan sobre o índice geral de confiança do consumidor ficou em 69,0 neste mês, em comparação com a leitura final de 67,9 em agosto. Economistas consultados pela Reuters previam leitura de 68,5.

"Uma parcela cada vez maior de republicanos e democratas agora prevê uma vitória de Kamala", disse a diretora de Pesquisas do Consumidor, Joanne Hsu. "Consistente com suas opiniões divergentes sobre as implicações de uma presidência de Kamala para a economia, as diferenças partidárias na confiança aumentaram."