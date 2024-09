Ibovespa fecha em alta com investidor à espera de decisões de BCs; Azul dispara

Na visão dele, a performance dos mercados acionários no Brasil e nos EUA nesta sessão refletiu a repercussão de falas que elevaram as apostas de um corte maior pelo Fed. Em Nova York, o S&P 500 fechou em alta de 0,54%.

DESTAQUES

- AZUL PN disparou 22,52%, após reportagem da Reuters citando fontes, que a companhia aérea está perto de um novo acordo com arrendadores de aviões, oferecendo ações para pagar cerca de 600 milhões de dólares em dívidas. De acordo com a matéria, o acordo prevê que os arrendadores obteriam uma participação acionária de cerca de 20% da Azul. A empresa não quis comentar sobre as negociações.

- CVC BRASIL ON saltou 14,29%, embalada pelo clima mais favorável na bolsa. Mais cedo na semana operadora e agência de viagens também anunciou acordo com debenturistas sobre os principais termos e condições de novo reperfilamento das debêntures de quarta e quinta emissões. Entre outros pontos, o acordo prevê amortização extraordinária obrigatória no montante de, aproximadamente, 160 milhões de reais a ser dividido de forma pro rata entre a quarta e a quinta emissão.

- EZTEC ON subiu 6,89%, favorecida pela queda nas taxas dos DIs, com o índice do setor imobiliário na B3 em alta de 2,34%. TRISUL ON, que não faz parte do Ibovespa, ganhou 5,19% tendo ainda no radar anúncio de programa de recompra de até 7 milhões de ações ordinárias, que representam 9,9% dos papéis em circulação.

- COGNA ON avançou 5%, acompanhada de perto pela rival YDUQS ON, com alta de 4,8%. Na véspera, analistas do Bank America elevaram a recomendação para as ações da Cogna a "neutra", citando tendências operacionais melhores e espaço de queda limitado para as ações, que ainda acumulam queda de cerca de 60% no acumulado do ano.