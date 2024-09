Corte de juros do Fed coloca reunião do BCE de outubro no radar de operadores

Embora a aparente pressa do Fed dê algum apoio aos argumentos de que o BCE está ficando para trás em relação aos riscos crescentes de recessão, os fundamentos econômicos não mudaram da noite para o dia, de modo que os membros "hawkish" (mais agressivos no combate à inflação) do Conselho do BCE podem argumentar a favor da espera até dezembro.

"A afirmação de que o BCE precisa cortar em outubro por causa do que o Fed fez é um argumento ridículo que não será aceito pelo Conselho do BCE", disse Dirk Schumacher, economista da Natixis.

"A única maneira de argumentar isso é dizer que (o corte do Fed) mudará os dados da zona do euro, o que pode ser o caso, mas ainda não vimos isso."

Isso também se reflete na precificação do mercado, que agora vê 35% de chance de um corte de 25 pontos-base na taxa de depósito em outubro, ante 30% há um dia, uma mudança pequena, mas ainda assim notável, que deixa dezembro como a data mais provável para uma nova ação do BCE.

É provável que o BCE vá mais devagar do que o Fed porque tem muito menos a fazer.

O banco central da zona do euro tem cinco ou seis cortes de 25 pontos-base para fazer até atingir uma taxa "neutra" em torno de 2,0% ou 2,25%, de acordo com várias estimativas que incluem a do próprio BCE.