Minério de ferro sobe com esperanças de estímulo da China e estoques menores

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro registraram ganhos nesta quinta-feira, com as perspectivas de novos estímulos monetários chineses e estoques menores ofuscando as preocupações com o enfraquecimento da demanda da China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,69%, a 693,0 iuanes (98,10 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura avançava 2,46%, a 92,95 dólares a tonelada.