Minério de ferro tem maior alta diária em mais de um ano com novo estímulo da China

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta terça-feira, registrando o maior ganho intradiário em mais de um ano, com uma melhora do sentimento de mercado em função de um pacote de novos estímulos monetários da China e do reabastecimento de estoques antes de feriados chineses.

O contrato de janeiro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,64%, a 699,5 iuanes (99,38 dólares) a tonelada, registrando o maior aumento diário desde 29 de maio de 2023.