Ibovespa patina apesar de IPCA-15 abaixo do esperado

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,65%, em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, que ainda reagiam ao amplo pacote chinês de estímulos econômicos anunciado na véspera. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 4,19%, a 709 iuans (101,02 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS ON avançava 1,01% e PETROBRAS PN tinha acréscimo de 1,31%, apesar do movimento de baixa dos preços do petróleo no exterior. Analistas do JP Morgan elevaram nesta quarta as ações da estatal para overweight, ante neutro, e subiram o preço-alvo das ações ON de 43 para 49 reais, e PN de 40,50 para 46,50.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,78%, em dia sem direção comum no setor, com BANCO DO BRASIL ON operando próximo da estabilidade, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT tinha queda de 0,17% e BRADESCO PN valorizava-se 0,21%.

- EMBRAER ON tinha alta de 0,94%. A companhia afirmou que a África do Sul avançou nas negociações para uma possível compra do cargueiro C-390 Millennium. A empresa expressou otimismo quanto à concretização de uma venda da aeronave ao país, uma vez que as autoridades sul-africanas disseram que estão avançando nas "etapas para a seleção da tão necessária" aeronave para sua Força de Defesa Nacional.