China promete "gastos necessários" para atingir a meta de crescimento econômico

A segunda maior economia do mundo enfrenta fortes pressões deflacionárias devido a uma forte queda no mercado imobiliário e à fragilidade da confiança do consumidor, o que expôs sua dependência excessiva das exportações em um ambiente de comércio global cada vez mais tenso.

Uma ampla gama de dados econômicos nos últimos meses ficaram abaixo das previsões, levantando preocupações entre os economistas de que a meta de crescimento está em risco e que uma desaceleração estrutural de longo prazo poderia estar em jogo.

"Novas situações e problemas" exigem um senso de "responsabilidade e urgência", informou a mídia estatal, citando a reunião do Politburo.

O banco central da China divulgou na terça-feira seu mais agressivo afrouxamento monetário desde a pandemia, sinalizando cortes em uma ampla gama de taxas de juros e uma injeção de liquidez de 1 trilhão de iuanes (140 bilhões de dólares) no sistema financeiro, entre outras medidas.

Pequim está considerando injetar até 1 trilhão de iuanes em seus maiores bancos estatais para aumentar sua capacidade de sustentar a economia, principalmente por meio da emissão de novos títulos soberanos especiais, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira.

As ações do setor imobiliário chinês saltaram mais de 8% e seus pares de Hong Kong subiram 9% após o anúncio do Politburo, liderando ganhos amplos no mercado de ações. O iuan e os rendimentos dos títulos chineses também subiram.