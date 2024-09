Ibovespa avança com respaldo externo

- ENEVA ON tinha acréscimo de 0,72%, tendo como pano de fundo previsão de lançar ainda neste mês uma oferta pública subsequente de novas ações ordinárias ("follow on") de até 4,2 bilhões de reais, como parte de acordos anunciados em julho junto ao BTG Pactual, seu principal acionista, de acordo com o presidente da companhia de energia, Lino Cançado. BTG PACTUAL UNIT subia 1%.

- PETROBRAS PN recuava 2,43%, entre as principais contribuições de baixa para o Ibovespa, acompanhando o forte movimento de queda nos preços do petróleo no exterior. O barril do Brent caía 3,61%, a 70,81 dólares, em meio à notícia de que a Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, abrirá mão de sua meta de preço à medida que se prepara para aumentar a produção.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,77%, em dia mais positivo para o setor, com BANCO DO BRASIL ON subindo 0,66%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT tinha acréscimo de 0,1% e BRADESCO PN ganhava 1,8%.

- COGNA ON saltava 9,6%, após notícia de que teria retomado conversas para eventual fusão com a rival Yduqs. Nesta quinta-feira, a Cogna afirmou não ter "informações a serem divulgadas" sobre qualquer transação envolvendo a companhia ou as entidades mencionadas na reportagem. YDUQS avançava 7,51%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)