Autoridade do BCE apoia corte de juros conforme economia chega em ponto crítico

RIGA (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) tem argumentos "claros" para cortar as taxas de juros em sua próxima reunião, enquanto a economia da zona do euro pode estar enfrentando um ponto de inflexão, disse à Reuters o formulador de política monetária do BCE Martins Kazaks.

Investidores precificaram totalmente um corte para a reunião do BCE de 17 de outubro, após uma série de dados de inflação e crescimento abaixo do esperado, bem como mensagens cada vez mais claras das autoridades do BCE, incluindo da presidente da instituição, Christine Lagarde.

Kazaks, que é presidente do banco central da Letônia, observou que o crescimento dos salários diminuiu e as margens de lucro encolheram, ao mesmo tempo em que a recuperação econômica permaneceu indefinida em grande parte da zona do euro, criando um caso "claro" para uma redução da taxa de depósito neste mês.