EUA alertam que cias aéreas podem estar usando Boeing 737 com suspeita de problema leme

O NTSB está investigando um incidente ocorrido em fevereiro, no qual os pedais do leme de um 737 MAX 8 da United ficaram "presos" na posição neutra durante um pouso nos EUA. Não houve ferimentos nos 161 passageiros e na tripulação.

A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) disse na terça-feira que estava ciente do relatório do NTSB. "A EASA está em contato próximo com a FAA e tomará as medidas necessárias", disse um porta-voz.

Na segunda-feira, a agência informou que 271 peças afetadas podem estar instaladas em aeronaves em serviço operadas por pelo menos 40 companhias aéreas estrangeiras e 16 ainda podem estar instaladas em aeronaves registradas nos EUA e até 75 podem ter sido usadas em instalações pós-venda.

No entanto, o NTSB e a agência de aviação dos EUA não identificaram quais transportadoras podem estar usando as peças. Várias companhias aéreas estrangeiras não responderam às perguntas da Reuters sobre sua frota.

A Boeing, que se recusou a comentar o assunto na segunda-feira, disse na semana passada que havia informado os operadores de aviões 737 afetados sobre uma "condição potencial com o atuador de orientação de rolagem do leme" em agosto, no que é conhecido como uma Mensagem de Vários Operadores.

No entanto, a presidente do NTSB, Jennifer Homendy, disse em uma carta ao administrador da agência de aviação norte-americana, Mike Whitaker, que eles estavam preocupados "com a possibilidade de que outras companhias aéreas não estejam cientes da presença desses atuadores em seus aviões 737".