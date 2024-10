Premiê diz que Japão não está pronto para aumentar juros após reunião com presidente do BC

"Eu disse ao presidente que espero que a economia continue a se desenvolver de forma sustentável, mantendo sua atual tendência de flexibilização, e que a economia continuará a se mover em direção a superar a deflação."

Na reunião, a primeira de Ueda com o novo primeiro-ministro desde que ele foi oficialmente nomeado na terça-feira, Ueda disse que o banco central está apoiando a economia do Japão e que agirá com cautela ao decidir se aumentará ainda mais os juros.

"Eu disse ao primeiro-ministro que estamos apoiando a economia com condições monetárias frouxas", disse Ueda.

Ueda acrescentou que o banco central aumentará os juros se a evolução econômica e dos preços estiver de acordo com suas previsões.

"Mas eu disse que ajustaremos o grau de apoio monetário com cautela, pois podemos nos dar ao luxo de gastar tempo analisando a evolução (econômica)", acrescentou Ueda.

Em agosto, Ishiba disse à Reuters que o Banco do Japão estava no "caminho certo" ao acabar com as taxas negativas e endossou uma maior normalização da política monetária, dizendo que isso poderia impulsionar a competitividade industrial.