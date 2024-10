Ações de Hong Kong saltam para máxima de mais de dois anos e meio

CINGAPURA (Reuters) - O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu quase 3% nesta sexta-feira, fechando em seu nível mais alto desde março de 2022, ainda impulsionado pelas medidas de estímulo anunciadas na China, enquanto outros mercados globais demonstravam cautela com a escalada das tensões no Oriente Médio.

No geral, as bolsas asiáticas tiveram resultados mistos, enquanto os preços do petróleo estavam a caminho de seu maior ganho semanal em dois anos devido às tensões no Oriente Médio e enquanto investidores aguardam o relatório de emprego dos Estados Unidos de setembro mais tarde.

Os mercados da China continuaram fechados por conta de um feriado nacional.