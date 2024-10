China está confiante na meta de crescimento, mercados aguardam mais medidas de estímulo

Por Kevin Yao e Joe Cash e Ellen Zhang

PEQUIM (Reuters) - A China disse nesta terça-feira que está "totalmente confiante" em atingir sua meta de crescimento para o ano inteiro, mas não adotou medidas fiscais mais fortes, decepcionando os investidores que contavam com mais apoio das autoridades para colocar a economia de volta nos trilhos.

As ações da China avançaram no início das negociações, atingindo o maior nível em dois anos após um longo feriado de uma semana, mas rapidamente perderam força depois que o órgão de planejamento estatal não forneceu detalhes que sustentassem o otimismo do mercado.