Autoridades do BCE defendem corte de juros em outubro

"Um corte é muito provável e não será o último, o ritmo dependerá da evolução da batalha contra a inflação", disse o presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau, à estação de rádio franceinfo.

A declaração está totalmente alinhada com as expectativas, já que mais de 90% dos economistas consultados pela Reuters preveem um corte na próxima semana, com uma maioria semelhante apostando em uma redução em dezembro.

"Mesmo se tivermos um corte de 25 pontos-base agora e outro em dezembro, voltaremos a apenas 3% - ainda em território altamente restritivo", disse o presidente do banco central grego, Yannis Stournaras, ao Financial Times, em apoio a movimentos consecutivos.

Olli Rehn, do banco central da Finlândia; Martins Kazaks, do banco central da Letônia; e Mário Centeno, de Portugal, também têm defendido um corte em outubro, enquanto a presidente do BCE, Christine Lagarde, sinalizou a possibilidade da redução, reforçando as apostas do mercado.

A questão é que a economia da zona do euro tem ficado estagnada durante a maior parte do ano passado, o mercado de trabalho está se abrandando, o crescimento dos salários está desacelerando e a inflação caiu mais rapidamente do que o previsto pelo BCE.

Entretanto, Pierre Wunsch, do banco central da Bélgica, ainda está indeciso, argumentando que há forças opostas em jogo, uma vez que o crescimento está fraco, mas a inflação doméstica ainda está muito acelerada e as tensões geopolíticas têm elevado os custos de energia.