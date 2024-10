S&P Global diz que países provavelmente ficarão inadimplentes com mais frequência na próxima década

Por Libby George

LONDRES (Reuters) - Os países devem deixar de pagar suas dívidas em moeda estrangeira com mais frequência na próxima década do que no passado devido a uma dívida mais alta e a um aumento nos custos dos empréstimos, alertou a agência S&P Global Ratings em um relatório divulgado nesta segunda-feira.

As constatações do relatório são um alerta severo no momento em que o mundo sai de uma rodada punitiva de inadimplência da dívida soberana - mesmo quando países credores disseram neste ano que o risco de crise da dívida que pesou sobre o mundo estava começando a diminuir.