ANP suspende programa que monitora qualidade dos combustíveis por cortes orçamentários

"Após apresentação desse resultado, a ANP acolheu e integrou as informações pertinentes e atuou efetivamente na fiscalização", afirmou o ofício.

"Com isso, pode-se observar resultados expressivos no último mês. As amostras de combustíveis analisadas pelo programa ´Cliente Misterioso´ do Instituto de Combustível Legal não apresentaram qualquer irregularidade na mistura de biodiesel no diesel, marcando um importante avanço no controle da qualidade", acrescentou.

A ANP disse que as ações de fiscalização da ANP no mercado de combustíveis continuarão normalmente em todo o país durante a suspensão do programa de monitoramento da qualidade.

"As amostras de combustíveis coletadas nessas ações serão analisadas pelo laboratório próprio da ANP, o Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas (CPT), localizado em Brasília", afirmou a agência.

A ANP ressaltou que, além do PMQC, as ações de fiscalização utilizam outros vetores de inteligência, como dados de movimentações de produtos, denúncias à ouvidoria da ANP e informações de outros órgãos públicos para realizar um planejamento assertivo, identificando locais com indícios de irregularidades e concentrando neles as ações.

Segundo a ANP, os contratos com os laboratórios do PMQC continuarão vigentes, apenas suspensos em novembro e dezembro. "Ao final de cada contrato, serão acrescidos dois meses, compensando a suspensão", adicionou.