Eletrobras e Ocean Winds fecham parceria para avaliar projetos de eólica offshore no Brasil

Com projetos em estudo no Brasil desde 2021, a Ocean Winds já entrou com pedidos de licenciamento no Ibama para 15 gigawatts (GW) de eólicas offshore, para implantação em águas do Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Já a Eletrobras, maior companhia elétrica da América Latina, tem um grande parque gerador de energia renovável, mas predominantemente hidrelétrico, com uma presença ainda tímida em eólica onshore.

"O acordo firmado com a Ocean Winds permite o desenvolvimento de uma cooperação estratégica, que vai contribuir para que as fontes geradoras no Brasil e do mundo sejam cada vez mais limpas e renováveis, garantindo a descarbonização da economia com segurança energética", disse o diretor de M&A e desenvolvimento de negócios da Eletrobras, Leonardo Soares Walter.

(Por Letícia Fucuchima)