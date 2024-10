Trabalhadores da Boeing rejeitam nova oferta e greve continua

Milhares de funcionários da Boeing nos Estados Unidos votaram na quarta-feira para que a greve de mais de um mês na companhia continue, rejeitando a nova proposta de reajuste salarial da companhia, que segue tendo paralisada a produção de seus jatos mais vendidos.

As ações da Boeing caíam cerca de 3% antes da abertura dos negócios nesta quinta-feira nos EUA. A greve dos trabalhadores tem quase seis semanas e pressiona as finanças da companhia, além de preocupar clientes com possíveis novos atrasos na entrega de aeronaves.

Cerca de 64% dos trabalhadores das fábricas da costa oeste dos EUA rejeitaram a nova oferta de contrato de trabalho da Boeing. A oferta incluía um aumento salarial de 35% ao longo de quatro anos, mas nenhum plano de pensão com benefício definido, que é uma das principais exigências dos grevistas.