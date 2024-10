Ações da startup chinesa de direção autônoma WeRide sobem em estreia no Nasdaq

Por Manya Saini e Niket Nishant e Jahnavi Nidumolu

(Reuters) - As ações da WeRide subiam cerca de 12% em sua estreia no índice de tecnologia Nasdaq nesta sexta-feira, depois que a startup autônoma levantou 440,5 milhões de dólares em seu IPO e colocação privada, tornando-se a mais recente empresa chinesa a capitalizar com a melhora do humor do mercado.

O forte desempenho reflete um apetite crescente entre os investidores dos Estados Unidos por empresas chinesas, após quase dois anos de incerteza depois que a gigante de carona Didi Global foi excluída da listagem devido à reação regulatória na China.