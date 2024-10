Mercedes intensificará cortes de custos após lucros caíram pela metade

Wilhelm se recusou a fornecer mais detalhes sobre os cortes, mas advertiu que "com certeza será mais rigoroso e mais duro".

Em 2020, a Mercedes lançou um plano para reduzir os custos em 20% entre 2019 e 2025, dos quais 15-16% já foram alcançados, de acordo com o diretor financeiro.

O retorno ajustado sobre as vendas da divisão de automóveis da Mercedes caiu para 4,7% no terceiro trimestre, de 12,4% no ano passado, sua pior rentabilidade desde a pandemia, enquanto os ganhos da unidade caíram mais da metade, pior do que o esperado pelos analistas.

A montadora de carros de luxo cortou duas vezes sua meta de margem de lucro para o ano durante o terceiro trimestre, juntando-se a um número crescente de rivais europeus que culpam o enfraquecimento do mercado chinês pela queda dos lucros e das margens.

A Union Investment, que, de acordo com a LSEG, está entre os 30 principais investidores da Mercedes, pediu que a administração altere sua estratégia, já que não vê mais mercado para 2 milhões de carros de luxo.

"Somos claramente a favor do ajuste da estratégia e de sua adaptação às novas condições de mercado e à nova concorrência da China", disse o gerente de portfólio Moritz Kronenberger.