Ações sobem na Europa antes de balanços e dados dos EUA, mas setor de energia limita alta

A equipe destacou as expectativas de crescimento econômico fraco no início do quarto trimestre, as preocupações com o afrouxamento do mercado de trabalho e a desaceleração do crescimento dos salários, além de riscos significativos para a inflação nos próximos dois anos.

Outros fatores que provavelmente definirão o tom dos mercados na Europa e em outras regiões incluem os balanços de vários gigantes da tecnologia dos EUA, como a Apple e a Microsoft, nesta semana e as eleições presidenciais dos EUA em 5 de novembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,45%, a 8.285,62 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,35%, a 19.531,62 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,79%, a 7.556,94 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,69%, a 35.016,44 pontos.