Índice europeu STOXX 600 atinge nível mais baixo em um mês com balanços fracos e queda de tecnologia

O setor de tecnologia, que inclui fabricantes de chips, caiu mais de 2%, com analistas destacando previsões pessimistas do maior fornecedor de semicondutores da Bélgica, a Melexis, e das empresas de chips dos EUA Qorvo e AMD.

As ações do grupo francês de consultoria de TI Capgemini caíram 6% após a empresa cortar sua previsão de receita para 2024 pela segunda vez este ano.

O setor de recursos básicos interrompeu uma sequência de três dias de ganhos, com a Anglo American caindo 4% depois que o presidente da BHP disse que não está mais interessado na mineradora britânica.

Enquanto isso, a economia da zona do euro cresceu mais rápido do que o esperado no último trimestre, mas as perspectivas são fracas devido às ameaças de tarifas de uma possível Presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, à escalada das tensões comerciais com a China e à confiança do consumidor abalada.

A maior surpresa veio dos dados do PIB do terceiro trimestre da Alemanha, que mostraram que a maior economia da Europa inesperadamente evitou uma recessão, mas a inflação subiu mais do que o esperado em outubro.

"De modo geral, vemos pouco nesses dados para dar suporte às expectativas do mercado de um corte de 50 pontos-base nos juros em dezembro... Nossa previsão continua sendo de um corte de 25 pontos-base", disse Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a zona do euro.