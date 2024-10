Klabin reduz alavancagem com acordo para investimento florestal conjunto

A parte da Klabin no projeto será o aporte de 23 mil hectares de florestas plantadas e 4 mil hectares de terras produtivas, além de outros ativos da companhia reunidos no antigo "Projeto Caetê" que gerou um excedente de terras e florestas para a empresa. As SPEs serão controladas pela Klabin.

A Timo, por sua vez, vai aportar 1,8 bilhão de reais, sendo a primeira parcela na data do fechamento do Projeto Plateau e o restante previsto para o segundo trimestre de 2025. O grupo poderá fazer aportes adicionais nas SPEs de até 900 milhões de reais até o segundo trimestre do próximo ano.

"A Klabin terá o direito de preferência na compra da madeira produzida pelas SPEs", afirmou a companhia.

Analistas do Itaú BBA afirmaram que gostaram do acordo anunciado pela Klabin do ponto de vista financeiro e estratégico e que o mercado deve ter uma reação positiva, uma vez que o plano "acelera a desalavancagem" da companhia. Segundo Daniel Sasson e equipe, deve ocorrer um impacto "imediato" de 0,3 vez no índice de endividamento da Klabin.

"A garantia de oferta de madeira e do direito de recompra (das áreas das SPEs) é estrategicamente positivo", afirmaram os analistas em relatório enviado a clientes nesta quarta-feira.

(Por Alberto Alerigi Jr.)