CCR tem alta de 11,7% no lucro do 3º tri

O resultado publicado após o fechamento dos mercados na quinta-feira saiu um dia depois da companhia vencer o leilão de concessão da Rota Sorocabana, um conjunto de 460 quilômetros de rodovias estaduais no oeste de São Paulo, que prevê investimentos de 8,8 bilhões de reais.

A companhia registrou crescimento de demanda no trimestre passado em suas três plataformas de serviço -- rodovias, mobilidade urbana, aeroportos.

Com isso, de julho ao final de setembro, a CCR teve receita líquida ajustada de 3,78 bilhões de reais, crescimento de 10,7% sobre o terceiro trimestre de 2023. A expectativa média de analistas indicava faturamento de 4,4 bilhões de reais no período para a CCR.

"Seguimos com a implementação de nosso plano estratégico buscando um crescimento rentável... com uma execução assertiva do capex, uma melhoria da excelência operacional e disciplina financeira rigorosa”, disse o presidente-executivo do grupo CCR, Miguel Setas, em comunicado à imprensa.

No terceiro trimestre, a CCR investiu cerca de 2 bilhões de reais, uma expansão de 58% sobre o desembolsado pela empresa um ano antes. A soma elevou o total nos nove meses de 2024 para um recorde da empresa de 5 bilhões de reais.

A CCR terminou setembro com índice de endividamento de 3,1 vezes ante 2,9 vezes no terceiro trimestre de 2023.